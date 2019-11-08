Третьяк: хотим, чтобы чемпион КХЛ провёл матч с обладателем Кубка Стэнли
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил о желании организовать матч с участием чемпиона КХЛ и чемпиона НХЛ.
«Еду в Канаду. Разговор может быть, но пока это только разговоры. Мы с удовольствием сыграем. Хотим всё-таки, чтобы наша команда сыграла с их командой. Мы видим, как играют их команды, по телевидению, но мы хотели бы, чтобы СКА, или ЦСКА, или любой наш чемпион сыграл с их чемпионом», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Клубы НХЛ и КХЛ встречались трижды. В 2008 году «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 4:3 обыграл в Швейцарии магнитогорский «Металлург». В 2010-м СКА переиграл в Санкт-Петербурге «Каролину Харрикейз» — 5:3, а рижское «Динамо» уступило в столице Латвии «Финикс Койотс» со счётом 1:3.
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