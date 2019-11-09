Тоффоли: мы расстроены неудачными результатами «Лос-Анджелеса»
Нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Тайлер Тоффоли поделился мнением о неудачных результатах команды в нынешнем сезоне. «Короли» проиграли шесть матчей из семи последних, выиграв пять раз в 16 встречах.
«Не думаю, что кто-то в этой раздевалке хочет играть, чтобы проигрывать. Мы играем, чтобы побеждать. Мы расстроены, и мы хотим выигрывать матчи», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В следующем матче «Лос-Анджелес» встретится с «Монреаль Канадиенс».
У Ковальчука ноль голов в семи матчах. Кого тренер «Кингз» называл «пассажиром»?
Пока каждое очко россиянина стоит более $ 700 тыс.
- 9 ноября 2019
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