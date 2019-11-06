У Ковальчука ноль голов в семи матчах. Кого тренер «Кингз» называл «пассажиром»?

«У нас есть хоккеисты, которые в данный момент не могут играть в этой лиге», — говорил более недели назад главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан после того, как «короли» разгромно проиграли на выезде «Чикаго». После той неудачи калифорнийцы уступили дома «Ванкуверу», с трудом обыграли дома тех же «чёрных ястребов», прервав серию из четырёх поражений и отправились на выезд в Торонто.
У «кленовых листьев» восстановился после травмы ведущий центр Джон Таварес, отсутствовавший 7 матчей, и это придало «Мэйпл Лифс» нужной энергии. «Лос-Анджелес», в свою очередь, предстал привычным коллективом с недостатком характера и неважной реализацией моментов.
Илью Ковальчука, который до этого в шести предыдущих матчах набрал только одно очко за голевой пас и суммарный показатель полезности «-2», отрядили во второе звено, в очередной раз поменяв ему партнёров. На этот раз в тройке с россиянином вышли Тайлер Тоффоли и Блейк Лизотт, но на эффективности этого сочетания перемены никак не сказались.
Впрочем, гости смогли открыть счёт во втором периоде, когда Алекс Иафалло в большинстве удачно поймал отскок от лицевого борта, опередив вратаря и защитников.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports West.
Спустя восемь минут Александер Керфут воспользовался тем, что форварды «Кингз» Клиффорд и Льюис сшибли друг друга с ног и восстановил равновесие.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
Ковальчук получил достаточно мало игрового времени — лишь 14 минут и 27 секунд, что стало его худшим показателем в шести последних матчах. Илья старался, и даже заработал на себе большинство, когда в конце второго периода его придержал защитник «Торонто» Джейк Маззин. Контакт был не очень продолжителен, за что Ковальчука болельщики «кленовых» мгновенно прозвали симулянтом.
Видео можно посмотреть в «твиттере».
В итоге, всё решилось в самой концовке. Остон Мэттьюс заставил фанатов «Торонто» ликовать, выведя хозяев вперёд за 8 минут до окончания основного времени, а полминуты спустя «Скотиабанк-Арена» взорвалась овациями после издевательской шайбы Вильяма Нюландера.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
Что касается Ковальчука, то он закончил матч с двумя бросками в створ и нулевым показателем полезности, вновь оказавшись под огнём критики со стороны болельщиков «Лос-Анджелеса».
«Возможно, я ждал чего-то не того… Но Ковальчука подписывали, чтобы он бросал и забивал. А он не может нанести бросок», — отметил в «твиттере» болельщик Николас Бойд. «Помолитесь хоккейным богам, чтобы Ковальчук завершил карьеру в нынешнее межсезонье. Его контракт будет перекрывать любое свободное пространство под потолком. Спасибо Робу Блэйку за эту ужасную сделку», — вторит Robert T. «Такие эпизоды, как с удалением Маззина, случаются по 20 раз за матч. Ковальчук упал с большим желанием», — резюмировал Eric Carozza.
Результаты и календарь «Лос-Анджелес Кингз»
В 15 матчах сезона на счету Ильи 8 (3+5) очков и «-10» по показателю полезности. Пока что каждый набранный балл Ковальчука обходится «королям» в $ 781 тыс.
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