Фазель: нужно заранее знать, приедут ли игроки НХЛ на ОИ-2022

Национальная хоккейная лига и Международная федерация хоккея должны заранее обсудить участие игроков лиги в Олимпийских играх 2022 года, это может произойти в январе, сообщил президент ИИХФ Рене Фазель.



Фазель и комиссар НХЛ Гэри Бетмэн встретились во время матча регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3), который прошел в пятницу в Стокгольме.



«У нас было неформальное общение, по ходу которого мы, в том числе, обсуждали возможность выступления игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года. Думаю, в ближайшем будущем, может в январе, проведем уже формальную встречу. Ведь надо, чтобы все были готовы — лиги, клубы, национальные сборные. Надо заранее знать, будут ли игроки НХЛ на Олимпиаде или нет», — приводит слова Фазеля ТАСС.

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