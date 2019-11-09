Фазель: нужно заранее знать, приедут ли игроки НХЛ на ОИ-2022

Национальная хоккейная лига и Международная федерация хоккея должны заранее обсудить участие игроков лиги в Олимпийских играх 2022 года, это может произойти в январе, сообщил президент ИИХФ Рене Фазель.
Фазель и комиссар НХЛ Гэри Бетмэн встретились во время матча регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3), который прошел в пятницу в Стокгольме.
«У нас было неформальное общение, по ходу которого мы, в том числе, обсуждали возможность выступления игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года. Думаю, в ближайшем будущем, может в январе, проведем уже формальную встречу. Ведь надо, чтобы все были готовы — лиги, клубы, национальные сборные. Надо заранее знать, будут ли игроки НХЛ на Олимпиаде или нет», — приводит слова Фазеля ТАСС.
- 9 ноября 2019
-
17:23
-
17:15
-
17:06
-
16:59
-
16:33
-
15:46
-
15:21
-
15:02
-
14:30
-
14:04
-
13:41
-
13:25
-
13:00
-
12:43
-
12:14
-
12:00
-
11:45
-
11:23
-
11:00
-
10:37
-
10:17
-
10:00
-
09:39
-
09:23
-
09:10
-
09:00
-
08:47
-
08:26
-
08:14
-
08:01
-
07:53
-
07:34
-
07:25
-
06:38
-
06:30