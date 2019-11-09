«Флорида» проиграла «Нью-Йорк Айлендерс», несмотря на 34 сейва Бобровского

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней площадке оказался сильнее «Флориды Пантерз», встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Подопечные Барри Тротца выиграли 11 матчей из последних 12, у «Флориды» — второе поражение подряд.



Хозяева открыли счёт уже на шестой минуте встречи, заброшенной шайбой отметился нападающий Мэтью Барзал. Отыграться команде гостей удалось только через 40 минут, гол на свой счёт записал форвард «Флориды» Александр Барков. Уже через 38 секунд «Нью-Йорк» вновь вышел вперёд, победный бросок в свой актив заработал защитник Скотт Мейфилд.



Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов очками не отметился, голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 34 броска из 36.