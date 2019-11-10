Коварж: на первых минутах Россия заставила Чехию играть без шайбы

Нападающий сборной Чехии Ян Коварж оценил игру команды в заключительном матче на Кубке Карьяла со сборной России (3:0).



«Матч получился непростым, особенно это касается стартового отрезка. На первых минутах встречи инициатива была на стороне соперника, а мы вынуждены были играть без шайбы. Затем чешской команде удалось исправить ситуацию и забить гол, который помог в дальнейшем. В целом мы провели хороший матч.



После второго периода думали, что необходимо найти в себе силы продержаться ещё 20 минут. В конце у соперника было несколько возможностей, но мы всё-таки сумели добиться успеха. Я должен поблагодарить вратарей, они отлично выступили на этом турнире», — приводит слова Коваржа Hokej.cz.

Россия провалила матч с чехами. Больше всего вопросов к Кудашову Тренерский штаб разочаровал отсутствием гибкости и странным выбором состава.