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Коварж: на первых минутах Россия заставила Чехию играть без шайбы

Коварж: на первых минутах Россия заставила Чехию играть без шайбы
Хоккей / Евротур 0

Нападающий сборной Чехии Ян Коварж оценил игру команды в заключительном матче на Кубке Карьяла со сборной России (3:0).

«Матч получился непростым, особенно это касается стартового отрезка. На первых минутах встречи инициатива была на стороне соперника, а мы вынуждены были играть без шайбы. Затем чешской команде удалось исправить ситуацию и забить гол, который помог в дальнейшем. В целом мы провели хороший матч.

После второго периода думали, что необходимо найти в себе силы продержаться ещё 20 минут. В конце у соперника было несколько возможностей, но мы всё-таки сумели добиться успеха. Я должен поблагодарить вратарей, они отлично выступили на этом турнире», — приводит слова Коваржа Hokej.cz.

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