Результаты матчей НХЛ за 10 ноября 2019 года

10 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.



«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Флориды Пантерз» — 5:6 Б.

«Виннипег Джетс» одолел «Даллас Старз» — 3:2 ОТ.

«Ванкувер Кэнакс» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:2.

«Детройт Ред Уингз» взял верх над «Вегас Голден Найтс» — 3:2.

«Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:4.

«Бостон Брюинз» потерпел поражение от «Филадельфии Флаейрз» — 2:3 Б.

«Анахайм Дакс» проиграл «Эдмонтон Ойлерз» — 2:6.

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».