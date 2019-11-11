Результаты матчей НХЛ за 10 ноября 2019 года

10 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.
«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Флориды Пантерз» — 5:6 Б.
«Виннипег Джетс» одолел «Даллас Старз» — 3:2 ОТ.
«Ванкувер Кэнакс» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:2.
«Детройт Ред Уингз» взял верх над «Вегас Голден Найтс» — 3:2.
«Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:4.
«Бостон Брюинз» потерпел поражение от «Филадельфии Флаейрз» — 2:3 Б.
«Анахайм Дакс» проиграл «Эдмонтон Ойлерз» — 2:6.
С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».
- 11 ноября 2019
-
08:57
-
08:37
-
08:22
-
08:05
-
07:41
-
07:12
-
06:07
-
05:55
-
05:50
-
02:41
-
00:58
- 10 ноября 2019
-
23:50
-
23:20
-
22:59
-
22:41
-
22:21
-
21:51
-
21:26
-
21:03
-
20:58
-
20:45
-
20:11
-
19:58
-
19:13
-
19:00
-
18:37
-
18:08
-
17:47
-
17:41
-
17:38
-
17:33
-
17:30
-
17:27
-
17:16
-
16:57