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Результаты матчей НХЛ за 10 ноября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 10 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

10 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Флориды Пантерз» — 5:6 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 6
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Линдгрен (Строум, Панарин) – 05:06' (5x5)   1:1 Барков (Дадонов) – 18:13' (5x5)   1:2 Тонинато (Хант, Уигар) – 18:43' (5x5)   2:2 Хитил (Бучневич, Крайдер) – 21:28' (5x5)   2:3 Дадонов (Барков, Юбердо) – 24:42' (5x4)   3:3 Шей – 25:31' (5x5)   4:3 Какко (Строум, Деанджело) – 27:31' (5x4)   4:4 Ватрано (Дадонов) – 28:30' (5x5)   5:4 Крайдер (Фокс, Панарин) – 38:35' (5x4)   5:5 Бойл (Яндл, Хоффман) – 47:01' (5x5)   5:6 Трочек – 65:00' (ПБ)

«Виннипег Джетс» одолел «Даллас Старз» — 3:2 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Лайне (Пионк, Уилер) – 19:33' (5x4)   1:1 Янмарк (Дикинсон) – 25:22' (5x5)   1:2 Факса (Линделль, Гурьянов) – 30:27' (5x5)   2:2 Копп (Пулман, Лаури) – 41:52' (5x5)   3:2 Шайфли (Моррисси) – 60:21' (3x3)

«Ванкувер Кэнакс» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2019, понедельник. 00:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Симмондс (Палмьери, Холл) – 11:48' (5x4)   0:2 Братт (Сиверсон, Заха) – 12:10' (5x5)   1:2 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 32:40' (5x4)

«Детройт Ред Уингз» взял верх над «Вегас Голден Найтс» — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2019, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Маршессо (Смит, Теодор) – 16:27' (5x5)   1:1 Атанасиу (Грин, Гронек) – 19:15' (5x4)   1:2 Пасиоретти (Руа, Ривз) – 29:04' (5x5)   2:2 Боуи – 50:57' (5x5)   3:2 Манта (Фаббри, Ларкин) – 59:29' (5x5)

«Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2019, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Кейн (Дебринкэт, Строум) – 05:18' (5x5)   2:0 Дак (Шоу, де Хаан) – 12:00' (5x5)   3:0 Кейн (Дебринкэт, Строум) – 12:10' (5x5)   3:1 Нюландер (Мэттьюс) – 16:29' (4x4)   4:1 Тэйвз (Кейн, Дебринкэт) – 17:28' (4x3)   4:2 Нюландер (Мэттьюс) – 42:27' (5x5)   4:3 Таварес (Юнссон, Мэттьюс) – 52:41' (5x4)   5:3 Саад (Тэйвз, Каджула) – 56:26' (5x5)   5:4 Юнссон (Таварес, Мэттьюс) – 59:18' (6x4)

«Бостон Брюинз» потерпел поражение от «Филадельфии Флаейрз» — 2:3 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2019, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Конечны (Линдблом, Кутюрье) – 13:50' (5x5)   0:2 Майерс (Конечны, Кутюрье) – 17:56' (5x5)   1:2 Хайнен (Койл, Хара) – 45:59' (5x5)   2:2 Маршан (Грызлик) – 52:22' (5x5)   2:3 Фараби – 65:00' (ПБ)

«Анахайм Дакс» проиграл «Эдмонтон Ойлерз» — 2:6.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2019, понедельник. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс – 01:28' (5x5)   1:1 Ракелль (Сильверберг, Хенрик) – 03:24' (5x5)   1:2 Макдэвид (Драйзайтль, Кассиан) – 10:40' (5x5)   1:3 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Клефбом) – 27:45' (5x4)   1:4 Кассиан (Русселль, Бир) – 30:23' (5x5)   2:4 Джонс (Стил) – 43:11' (5x5)   2:5 Макдэвид (Кассиан, Драйзайтль) – 47:14' (5x5)   2:6 Макдэвид (Клефбом, Драйзайтль) – 53:25' (5x4)

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».

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