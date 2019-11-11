Крикунов: девять игроков «Динамо» в сборных – проблема. Многие ещё не вернулись

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о хоккеистах клуба, во время перерыва выступавших за национальные сборные.



«Конечно, вызов стольких игроков в «Динамо» — проблема для нас. Девять игроков уехали в различные команды. Многие ещё не вернулись обратно. Четыре человека (защитники Егор Зайцев и Артём Волков, а также форварды Иван Игумнов и Владимир Брюквин. – Прим. «Чемпионата») были вызваны в олимпийскую сборную и только в 16 часов возвращаются в Россию. Яшкин приехал, но сегодня не тренировался. Завтра, только на раскатке перед матчем, соберёмся в полном составе. Пока я рассчитываю на всех игроков, но мы будем смотреть, в каком состоянии они окажутся завтра.



Петерссон не готов ещё, но в ближайшее время он наберёт оптимальную форму. Завтра он будет с Полыгаловым и Индрашисом. Конечно, первое звено пока не трогаем», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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