Кросби не поможет «Питтсбургу» в матче с «Рейнджерс»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби не поможет команде в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (13 октября, 03:30 мск). Об этом сообщает пресс-служба «пингвинов» в «Твиттере» со ссылкой на главного тренера Майка Салливана.
Сегодня, 11 ноября, канадский нападающий пропустил тренировочное занятие команды. В связи с этим его место в центре первой тройки нападения занял Джаред Макканн.
В третьем периоде матча с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 Б) Кросби в ходе одной смены сначала ударился о борт после столкновения с защитником «Блэкхоукс» Эриком Густафссоном, а затем неудачно заблокировал его же бросок. Шайба попала Кросби в ногу, после чего на лёд он уже не вернулся.
В сезоне-2019/20 Кросби набрал 17 (5+12) очков в 17 матчах регулярного чемпионата.
- 11 ноября 2019
-
21:01
-
20:36
-
20:10
-
20:01
-
19:45
-
19:22
-
19:17
-
18:55
-
18:13
-
18:00
-
17:53
-
17:26
-
17:10
-
16:55
-
16:36
-
16:10
-
15:42
-
15:15
-
14:50
-
14:40
-
14:23
-
14:13
-
13:50
-
13:30
-
13:16
-
13:05
-
12:41
-
12:19
-
12:00
-
11:52
-
11:43
-
11:25
-
11:18
-
11:05
-
11:00