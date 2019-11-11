Кросби не поможет «Питтсбургу» в матче с «Рейнджерс»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби не поможет команде в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (13 октября, 03:30 мск). Об этом сообщает пресс-служба «пингвинов» в «Твиттере» со ссылкой на главного тренера Майка Салливана.



Сегодня, 11 ноября, канадский нападающий пропустил тренировочное занятие команды. В связи с этим его место в центре первой тройки нападения занял Джаред Макканн.



В третьем периоде матча с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 Б) Кросби в ходе одной смены сначала ударился о борт после столкновения с защитником «Блэкхоукс» Эриком Густафссоном, а затем неудачно заблокировал его же бросок. Шайба попала Кросби в ногу, после чего на лёд он уже не вернулся.



В сезоне-2019/20 Кросби набрал 17 (5+12) очков в 17 матчах регулярного чемпионата.

Кросби снова получил травму ноги, неудачно заблокировав бросок