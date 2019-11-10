Кросби снова получил травму ноги, неудачно заблокировав бросок

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на домашней арене победил «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась со счётом 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу «Питтсбурга».
В третьем периоде капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в ходе одной смены сначала ударился о борт после столкновения с защитником «Блэкхоукс» Эриком Густафссоном, а затем неудачно заблокировал его же бросок. Шайба попала Кросби в ногу, после чего на лёд он уже не вернулся. По словам главного тренера «пингвинов» Майка Салливана, игрок пройдёт обследование 11 ноября.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
Кросби едва не пропустил начало нынешнего сезона из-за травмы, полученной аналогичным образом в контрольном матче с «Баффало»
- 10 ноября 2019
-
08:00
-
07:47
-
07:41
-
07:33
-
07:10
-
06:56
-
06:31
-
06:23
-
06:16
-
06:15
-
06:06
-
06:05
-
05:55
-
05:49
-
05:33
-
04:56
-
04:47
-
04:26
-
03:38
-
02:00
-
00:00
- 9 ноября 2019
-
23:44
-
23:35
-
23:29
-
22:50
-
22:11
-
21:43
-
21:25
-
21:09
-
20:57
-
20:36
-
20:32
-
19:54
-
19:21
-
18:41