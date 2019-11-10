Кросби снова получил травму ноги, неудачно заблокировав бросок

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на домашней арене победил «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась со счётом 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу «Питтсбурга».

В третьем периоде капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в ходе одной смены сначала ударился о борт после столкновения с защитником «Блэкхоукс» Эриком Густафссоном, а затем неудачно заблокировал его же бросок. Шайба попала Кросби в ногу, после чего на лёд он уже не вернулся. По словам главного тренера «пингвинов» Майка Салливана, игрок пройдёт обследование 11 ноября.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Кросби едва не пропустил начало нынешнего сезона из-за травмы, полученной аналогичным образом в контрольном матче с «Баффало»