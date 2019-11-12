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«Вашингтон» — «Аризона»: Чикран вынес шайбу с ленточки после броска Враны

«Вашингтон» — «Аризона»: Чикран вынес шайбу с ленточки после броска Враны
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Аризону Койотс». Идёт первый период, счёт равный — 0:0.

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В начале первого периода нападающий «Вашингтона» Якуб Врана бросил с правого края, вратарь «Аризоны» Антти Раанта не удержал шайбу, но защитник Джейкоб Чикран подстраховал его на линии ворот.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» NHL on NBC.

«Вашингтон» уверенно лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 29 очков в 18 матчах. Победная серия «столичных» составляет шесть матчей. «Аризона» занимает 9-е место на Западе с 20 очками в 17 играх. «Койотс» потерпели три поражения кряду.

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