«Вашингтон» — «Аризона»: Чикран вынес шайбу с ленточки после броска Враны
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Аризону Койотс». Идёт первый период, счёт равный — 0:0.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
В начале первого периода нападающий «Вашингтона» Якуб Врана бросил с правого края, вратарь «Аризоны» Антти Раанта не удержал шайбу, но защитник Джейкоб Чикран подстраховал его на линии ворот.
Видео также можно посмотреть в «твиттере» NHL on NBC.
«Вашингтон» уверенно лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 29 очков в 18 матчах. Победная серия «столичных» составляет шесть матчей. «Аризона» занимает 9-е место на Западе с 20 очками в 17 играх. «Койотс» потерпели три поражения кряду.
Бекстрём: «Вашингтон» пытается следовать системе, пока всё получается
- 12 ноября 2019
-
04:37
-
04:15
-
03:45
-
03:37
-
03:30
-
01:59
-
00:30
- 11 ноября 2019
-
23:58
-
23:30
-
23:12
-
22:54
-
22:16
-
21:55
-
21:15
-
21:01
-
20:36
-
20:10
-
20:01
-
19:45
-
19:22
-
19:17
-
18:55
-
18:13
-
18:00
-
17:53
-
17:26
-
17:10
-
16:55
-
16:36
-
16:10
-
15:42
-
15:15
-
14:50
-
14:40
-
14:23
Партнерский контент