«Вашингтон» — «Аризона»: Чикран вынес шайбу с ленточки после броска Враны

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Аризону Койотс». Идёт первый период, счёт равный — 0:0.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

В начале первого периода нападающий «Вашингтона» Якуб Врана бросил с правого края, вратарь «Аризоны» Антти Раанта не удержал шайбу, но защитник Джейкоб Чикран подстраховал его на линии ворот.

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«Вашингтон» уверенно лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 29 очков в 18 матчах. Победная серия «столичных» составляет шесть матчей. «Аризона» занимает 9-е место на Западе с 20 очками в 17 играх. «Койотс» потерпели три поражения кряду.