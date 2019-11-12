«Динамо» пригласило Дона Черри на работу: «Мы любим старых солдат»

Московское «Динамо» предложило работу известному хоккейному эксперту Дону Черри, уволенному накануне из компании Sportsnet из-за высказываний о мигрантах.
«Привет, Дон Черри. Мы слышали, что вас уволили. Это нехорошо!
Приезжайте в Россию, нам нужен аналитик для «Динамо-ТВ», который может говорить всё, что думает. Мы любим старых солдат. И мы сошьём вам красивый костюм!
Надеемся, что вы согласитесь», – говорится в сообщении клуба в официальном «твиттере».
11 ноября ежегодно отмечается День памяти павших. Он посвящён памяти военнослужащих, погибших в вооружённых конфликтах. В народе этот праздник известен как Маковый день. В ноябре тренеры и руководители клубов НХЛ прикрепляют к пиджаку красный мак. Черри обратился к иммигрантам в Торонто, которые «не потратили пару баксов» на приобретение символа праздника. После такого заявления Черри подвергли критике. Тысячи канадцев требовали его увольнения с телеканала. Высказывания Черри приравняли к расизму.
- 12 ноября 2019
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