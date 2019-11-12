«Трактор» подписал контракт с Никитой Комаровым

Челябинский «Трактор» подписал контракт с нападающим Никитой Комаровым, информирует официальный сайт команды. Форвард, несколькими часами ранее покинувший подмосковный «Витязь», поставил подпись под соглашением сроком до конца сезона.
В нынешнем сезоне 31-летний Комаров принял участие в шести матчах регулярного чемпионата КХЛ, не сумев отметиться результативными действиями, заработав при этом нейтральный показатель полезности и набрав две минуты штрафа. В среднем за матч Никита проводил на льду чуть больше 10 минут.
Для Комарова этот сезон был вторым в Подольске. Ранее в КХЛ хоккеист также выступал за «Автомобилист», минское и московское «Динамо». В общей сложности он провёл 204 матча и набрал 38 (21+17) баллов при показателе полезности «-9» и 355 штрафных минутах.
- 12 ноября 2019
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