Потехин: как отмечу дубль? Пойду в зал, велосипед покручу

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Богдан Потехин прокомментировал победу над «Трактором» (5:2) в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, в также рассказал, как отметит забитые голы.

«Долго не играли, так что сегодня начало было средненькое. Потом более-менее выравняли игру, забили нужные голы и довели дело до победы. Мой дубль? Здорово! Всегда приятно забивать, но главное, что выиграла команда, ребята помогли хорошими пасами. А мне осталось два раза бросить и два раза попасть! За время паузы мы отдохнули, потренировались, так что сил много. Команда готова на сто процентов. Как будут отмечать дубль? Пойду в зал, велосипед покручу», — цитирует нападающего официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.