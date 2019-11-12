Пелино: собрать состав на сегодня было небольшим испытанием

Старший тренер ярославского «Локомотива» Майкл Пелино поделился мнением о выигранном (2:0) матче с «Сибирью», признав, что собрать состав на отчётную встречу было непросто.
«Очень хорошая победа. Наши игроки чувствовали, что подвели болельщиков в прошлом матче, и не хотели допустить, чтобы это повторилось. Мы знали, что «Сибирь» в этом сезоне выступает здорово. Это одна из лучших команд в лиге в плане игры в обороне. Мы понимали, что будет тяжёлая игра. Повезло, что Магнус забил быстрый гол, ну а гол в пустые ворота помог уверенно довести дело до победы.
Мы гордимся тем, что десять наших игроков были вызваны в сборную, но в связи с этим собрать состав на сегодня было для нас небольшим испытанием. Думаю, мы с ним справились. Наш капитан вернулся после травмы. К команде присоединились также Егор Аверин и Александр Лазушин, который тяжело переболел и сыграл сегодня прекрасно.
Думаю, нарушение численного состава — это самое популярное удаление в этом сезоне. Надо разобраться в этой конкретной ситуации. Это будет хороший урок на будущее. Мне кажется, что звено Магнуса выглядит хорошо, но мы всё ещё продолжаем искать лучшие сочетания», — передаёт слова Майкла Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
- 12 ноября 2019
-
22:56
-
22:53
-
22:48
-
22:44
-
22:36
-
22:32
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:18
-
22:17
-
22:06
-
22:03
-
22:02
-
21:58
-
21:54
-
21:46
-
21:44
-
21:35
-
21:27
-
21:21
-
21:13
-
21:10
-
21:05
-
20:47
-
20:37
-
20:19
-
20:01
-
19:40
-
19:31
-
19:15
-
19:11
-
19:09
-
19:02
-
18:55