Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нефтехимик» обыграл московское «Динамо», серия побед клуба — 10 матчей

«Нефтехимик» обыграл московское «Динамо», серия побед клуба — 10 матчей
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от нижнекамского «Нефтехимика», встреча завершилась со счётом 3:6. Команда Владимира Крикунова проиграла второй матч подряд, серия побед «Нефтехимика» достигла десяти встреч.

Команда гостей открыла счёт уже на третьей минуте, точным броском отметился нападающий Павел Порядин. На старте второго периода «Нефтехимик» упрочил преимущество, голы в актив команды записали Денис Казионов и Павел Куликов. На 46-й минуте форвард Йонас Энлунд увеличил разницу в счёте до четырёх шайб. До финальной сирены зрители увидели ещё пять шайб: у хозяев отличились Андре Петерссон, Даниил Тарасов и Дмитрий Яшкин, у «Нефтехимика» — Александр Брынцев и Райан Мёрфи.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 6
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Порядин (Мёрфи) – 02:04' (5x4)   0:2 Казионов (Шиксатдаров, Сергеев) – 22:18' (5x5)   0:3 Куликов (Шиксатдаров, Шарипзянов) – 22:36' (5x5)   0:4 Энлунд (Рясенский, Сергеев) – 45:41' (5x5)   1:4 Петерссон (Индрашис, Лямин) – 46:56' (5x4)   2:4 Тарасов (Огурцов, Яшкин) – 49:05' (5x5)   2:5 Брынцев (Хайруллин) – 51:16' (5x5)   2:6 Мёрфи (Хайруллин) – 54:48' (5x5)   3:6 Яшкин – 58:56' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019