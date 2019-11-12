«Нефтехимик» обыграл московское «Динамо», серия побед клуба — 10 матчей

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от нижнекамского «Нефтехимика», встреча завершилась со счётом 3:6. Команда Владимира Крикунова проиграла второй матч подряд, серия побед «Нефтехимика» достигла десяти встреч.



Команда гостей открыла счёт уже на третьей минуте, точным броском отметился нападающий Павел Порядин. На старте второго периода «Нефтехимик» упрочил преимущество, голы в актив команды записали Денис Казионов и Павел Куликов. На 46-й минуте форвард Йонас Энлунд увеличил разницу в счёте до четырёх шайб. До финальной сирены зрители увидели ещё пять шайб: у хозяев отличились Андре Петерссон, Даниил Тарасов и Дмитрий Яшкин, у «Нефтехимика» — Александр Брынцев и Райан Мёрфи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

