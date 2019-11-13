«Рейнджерс» в овертайме обыграл «Питтсбург». У Панарина и Малкина – по передаче

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Форвард Павел Бучневич получил 16 минут игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «+2».

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу.

Таким образом, «Рейнджерс» одержал третью победу за последние четыре матча. «Питтсбург» в свою очередь потерпел первое поражение за последние три игры.

В следующем «Рейнджерс» сыграет с Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Питтсбург» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».