Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Рейнджерс» в овертайме обыграл «Питтсбург». У Панарина и Малкина – по передаче

«Рейнджерс» в овертайме обыграл «Питтсбург». У Панарина и Малкина – по передаче
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Форвард Павел Бучневич получил 16 минут игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «+2».

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу.

Таким образом, «Рейнджерс» одержал третью победу за последние четыре матча. «Питтсбург» в свою очередь потерпел первое поражение за последние три игры.

В следующем «Рейнджерс» сыграет с Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Питтсбург» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Какко (Лемье, Деанджело) – 06:42' (5x5)   2:0 Фокс (Панарин, Хитил) – 19:50' (5x5)   2:1 Шульц (Малкин, Петтерссон) – 21:13' (5x5)   2:2 Макканн (Симон) – 32:33' (5x4)   3:2 Какко – 62:24' (3x3)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019