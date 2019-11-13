«Рейнджерс» в овертайме обыграл «Питтсбург». У Панарина и Малкина – по передаче
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Форвард Павел Бучневич получил 16 минут игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «+2».
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу.
Таким образом, «Рейнджерс» одержал третью победу за последние четыре матча. «Питтсбург» в свою очередь потерпел первое поражение за последние три игры.
В следующем «Рейнджерс» сыграет с Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Питтсбург» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».
НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Какко (Лемье, Деанджело) – 06:42' (5x5) 2:0 Фокс (Панарин, Хитил) – 19:50' (5x5) 2:1 Шульц (Малкин, Петтерссон) – 21:13' (5x5) 2:2 Макканн (Симон) – 32:33' (5x4) 3:2 Какко – 62:24' (3x3)
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