Экс-голкипер «Салавата» Сведберг стал автором гола в матче Лиги чемпионов. Видео

В очередном матче группового турнира Лиги чемпионов между «Шеллефтео» и «Юргорденом» произошёл неординарный эпизод.

Игроки «Шеллефтео», играя на отложенном штрафе, неудачно разыграли шайбу, в результате чего она влетела в оставленные голкипером ворота. Последним из игроков «Юргордена» шайбы коснулся голкипер Никлас Сведберг. Именно на него и была записана шайба.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» Лиги чемпионов.

30-летний Сведберг с 2015 по 2017 год выступал в КХЛ за «Салават Юлаев». В сезоне-2016/17 он одержал 14 побед в 48 матчах регулярного чемпионата с процентом отражённых бросков 89,7 и коэффициентом надёжности 2,99. В пяти играх плей-офф одержал одну победу, отразив 93,3% бросков и пропуская 1,76 шайбы за игру.