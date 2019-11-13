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Экс-голкипер «Салавата» Сведберг стал автором гола в матче Лиги чемпионов. Видео

Экс-голкипер «Салавата» Сведберг стал автором гола в матче Лиги чемпионов. Видео
Хоккей / Прочие 0

В очередном матче группового турнира Лиги чемпионов между «Шеллефтео» и «Юргорденом» произошёл неординарный эпизод.

Игроки «Шеллефтео», играя на отложенном штрафе, неудачно разыграли шайбу, в результате чего она влетела в оставленные голкипером ворота. Последним из игроков «Юргордена» шайбы коснулся голкипер Никлас Сведберг. Именно на него и была записана шайба.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» Лиги чемпионов.

30-летний Сведберг с 2015 по 2017 год выступал в КХЛ за «Салават Юлаев». В сезоне-2016/17 он одержал 14 побед в 48 матчах регулярного чемпионата с процентом отражённых бросков 89,7 и коэффициентом надёжности 2,99. В пяти играх плей-офф одержал одну победу, отразив 93,3% бросков и пропуская 1,76 шайбы за игру.

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