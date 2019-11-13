Андриевский: «Сочи» проиграл матч, играя в большинстве

Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский подвёл итоги проигранного матча с «Автомобилистом» (1:5).



«Считаю, что неплохо вошли в игру и до первого нашего удаления неплохо смотрелись. И во втором периоде тоже неплохо играли. К сожалению, если сейчас оглянуться назад, получается, матч мы проиграли, играя в большинстве. Пропустив второй гол, а следом и третий — немножко психологически нас не хватило на концовку. Есть над чем работать. «Автомобилист» с победой.



Первая шайба – мастерство Найджела Доуса. Вовремя удалился, знал, что будет такой отскок. Так события развивались. Во втором голе наша явная ошибка – мы просто откидывали шайбу, а соперник этим воспользовался. Два раза играя в большинстве, мы получили два гола. Психологически это поддавило, и в следующей смене получили третью. Это было сегодня решающим фактором», — цитирует тренера официальный сайт «Сочи».

«Автомобилист» одержал третью победу подряд, обыграв «Сочи»