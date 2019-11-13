«Автомобилист» одержал третью победу подряд, обыграв «Сочи»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке оказался сильнее хоккейного клуба «Сочи», встреча завершилась со счётом 5:1. Для подопечных Андрея Мартемьянова победа стала третьей подряд, «леопарды» прервали полосу из четырёх выигранных матчей.



Команда хозяев открыла счёт в концовке первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий Найджел Доус. На 27-й минуте черноморский клуб восстановил равновесие на табло, гол в актив записал форвард Артём Томилин. На старте третьего периода «Автомобилист» обеспечил себе преимущество благодаря дублю, который оформил Артём Гареев. Точку в матче поставили Анатолий Голышев и Доус, оформивший дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.