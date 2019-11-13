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«Автомобилист» одержал третью победу подряд, обыграв «Сочи»

«Автомобилист» одержал третью победу подряд, обыграв «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке оказался сильнее хоккейного клуба «Сочи», встреча завершилась со счётом 5:1. Для подопечных Андрея Мартемьянова победа стала третьей подряд, «леопарды» прервали полосу из четырёх выигранных матчей.

Команда хозяев открыла счёт в концовке первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий Найджел Доус. На 27-й минуте черноморский клуб восстановил равновесие на табло, гол в актив записал форвард Артём Томилин. На старте третьего периода «Автомобилист» обеспечил себе преимущество благодаря дублю, который оформил Артём Гареев. Точку в матче поставили Анатолий Голышев и Доус, оформивший дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Доус (Мэйсек) – 19:25' (5x5)   1:1 Томилин (Архипов) – 26:29' (5x5)   2:1 Гареев (Дацюк) – 41:16' (4x5)   3:1 Гареев (Белоусов, Гуркин) – 44:00' (6x5)   4:1 Доус (Обидин) – 59:40' (en)   5:1 Голышев (Литовченко, Василевский) – 59:58' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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