«Автомобилист» одержал третью победу подряд, обыграв «Сочи»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке оказался сильнее хоккейного клуба «Сочи», встреча завершилась со счётом 5:1. Для подопечных Андрея Мартемьянова победа стала третьей подряд, «леопарды» прервали полосу из четырёх выигранных матчей.
Команда хозяев открыла счёт в концовке первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий Найджел Доус. На 27-й минуте черноморский клуб восстановил равновесие на табло, гол в актив записал форвард Артём Томилин. На старте третьего периода «Автомобилист» обеспечил себе преимущество благодаря дублю, который оформил Артём Гареев. Точку в матче поставили Анатолий Голышев и Доус, оформивший дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 13 ноября 2019
-
19:44
-
19:36
-
19:13
-
19:00
-
18:56
-
18:05
-
17:42
-
17:19
-
17:05
-
16:51
-
16:30
-
16:13
-
16:00
-
15:35
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:40
-
14:15
-
14:01
-
13:46
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:02
-
12:00
-
11:41
-
11:20
-
11:05
-
10:53
-
10:40
-
10:25
-
10:14
-
10:10