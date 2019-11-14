Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
13 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Амур» проиграл СКА — 1:3.
КХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Горшков (Ушенин Вячеслав, Камалов) – 17:43' (5x5) 1:1 Галенюк (Плотников, Белов) – 39:21' (5x5) 1:2 Зуб – 44:49' (5x5) 1:3 Марченко (Кемппайнен, Зубарев) – 49:59' (5x5)
«Куньлунь» уступил «Йокериту» — 2:3.
КХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 3
Йокерит
Хельсинки
0:1 Халме (Норман, Иконен) – 15:32' (5x5) 1:1 Спроул (Райнхарт) – 29:47' (5x5) 1:2 Анттила (Йоэнсуу, Грант) – 35:27' (5x5) 2:2 Вонг (Локхарт, Бартли) – 41:35' (5x5) 2:3 Грант (Йоэнсуу) – 45:54' (5x4)
«Автомобилист» выиграл у ХК «Сочи» — 5:1.
КХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Доус (Мэйсек) – 19:25' (5x5) 1:1 Томилин (Архипов) – 26:29' (5x5) 2:1 Гареев (Дацюк) – 41:16' (4x5) 3:1 Гареев (Белоусов, Гуркин) – 44:00' (6x5) 4:1 Доус (Обидин) – 59:40' (en) 5:1 Голышев (Литовченко, Василевский) – 59:58' (5x5)
Минское «Динамо» переиграло «Витязь» — 4:3.
КХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 3
Витязь
Московская область
1:0 Демков (Крыскин, Костицын) – 09:23' (5x5) 1:1 Гребенщиков (Аалтонен, Йормакка) – 10:25' (5x5) 1:2 Лаюнен (Аалтонен) – 12:12' (5x4) 2:2 Спунер (Энрот, Демков) – 19:45' (4x4) 2:3 Сёмин (Лаюнен) – 28:09' (5x4) 3:3 Крыскин (Пулккинен) – 30:53' (5x5) 4:3 Спунер – 33:37' (5x5)
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.
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