Результаты матчей НХЛ за 13 ноября 2019 года
13 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:4. Команда Майка Бэбкока потерпела третье поражение кряду, покинув зону плей-офф по потерянным очкам.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Барзал (Эберле) – 14:23' (5x5) 2:0 Бовиллье (Пулок, Брассар) – 19:21' (5x4) 2:1 Капанен (Таварес, Дермотт) – 21:57' (5x5) 2:2 Нюландер (Юнссон, Маззин) – 31:22' (5x5) 3:2 Бовиллье (Брассар, Нельсон) – 36:43' (5x5) 4:2 Брассар (Барзал, Пулок) – 48:07' (5x4) 5:2 Сизикас (Клаттербак, Бейли) – 57:32' (en) 5:3 Холл (Готье, Шор) – 58:13' (5x5) 5:4 Таварес (Райлли, Мэттьюс) – 59:22' (6x5)
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Оттава Сенаторз» — 2:4. Хозяева опустились на последнее место в Восточной конференции НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Симмондс (Вуд, Хишир) – 04:19' (5x5) 1:1 Пажо (Браун) – 14:54' (5x5) 2:1 Батчер (Гусев, Коулман) – 17:52' (5x5) 2:2 Боровецки (Зайцев, Хлапик) – 53:30' (5x5) 2:3 Пажо (Пол, Браун) – 57:59' (5x5) 2:4 Пажо – 59:34' (en)
«Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:2 Б. Гости продлили серию с очками до 13 матчей.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Лайпсик (Карлсон, Дауд) – 06:13' (5x5) 1:1 Жиру (Ворачек, Проворов) – 46:38' (5x4) 1:2 Кузнецов – 65:00'
«Калгари Флэймз» — «Даллас Старз» — 1:3. Команда Джона Монтгомери одержала восьмую победу в последних 10 матчах.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Павелски (Гурьянов, Хейсканен) – 23:22' (5x4) 0:2 Даулинг – 46:38' (5x5) 1:2 Монахан (Ткачук, Годро) – 49:57' (5x4) 1:3 Павелски (Факса) – 58:27' (en)
«Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 3:5. Хозяева потерпели четвёртое поражение кряду.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Каррье (Хаг, Руа) – 02:58' (5x5) 2:0 Карлссон (Маршессо, Так) – 06:29' (5x4) 2:1 Кейн (Строум, Дебринкэт) – 06:45' (5x5) 2:2 де Хаан (Смит, Дак) – 24:09' (5x5) 2:3 Густафссон (Строум, Кейн) – 24:54' (5x5) 2:4 Дак (Карпентер, Смит) – 43:57' (5x5) 2:5 Строум (Дебринкэт, Кейн) – 56:39' (5x5) 3:5 Шмидт (Макнэбб, Карлссон) – 59:00' (5x5)
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