Победит ли «Спартак» Знарка в Риге и продолжится ли сказка «Нефтехимика»?

Сегодня, 14 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоится семь матчей регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Ак Барс» — «Трактор»;

— «Локомотив» — «Нефтехимик»;

— «Северсталь» — «Авангард»;

— «Торпедо» — «Сибирь»;

— «Динамо» М — «Барыс»;

— ЦСКА — «Салават Юлаев»;

— «Динамо» Р — «Спартак».

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.

Центральный матч игрового дня состоится в Москве, где лидер Западной конференции КХЛ ЦСКА примет «Салават Юлаев». Команда Игоря Никитина потерпела четыре поражения в последних шести матчах.

В Ярославле «Локомотив» сыграет с «Нефтехимиком», имеющим в активе 10-матчевую победную серию, что является лучшим результатом сезона.