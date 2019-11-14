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«Динамо Р» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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20:20 Мск
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Победит ли «Спартак» Знарка в Риге и продолжится ли сказка «Нефтехимика»?

Победит ли «Спартак» Знарка в Риге и продолжится ли сказка «Нефтехимика»?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 14 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоится семь матчей регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Ак Барс» — «Трактор»;
— «Локомотив» — «Нефтехимик»;
— «Северсталь» — «Авангард»;
— «Торпедо» — «Сибирь»;
— «Динамо» М — «Барыс»;
— ЦСКА — «Салават Юлаев»;
— «Динамо» Р — «Спартак».

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.

Центральный матч игрового дня состоится в Москве, где лидер Западной конференции КХЛ ЦСКА примет «Салават Юлаев». Команда Игоря Никитина потерпела четыре поражения в последних шести матчах.

В Ярославле «Локомотив» сыграет с «Нефтехимиком», имеющим в активе 10-матчевую победную серию, что является лучшим результатом сезона.

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