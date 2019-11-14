Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Луонго — о работе в штабе «Флориды»: повседневная работа очень привлекательна

Луонго — о работе в штабе «Флориды»: повседневная работа очень привлекательна
Хоккей / НХЛ 0

Известный в прошлом голкипер Роберто Луонго прокомментировал свою работу в качестве советника генерального менеджера клуба Дэйла Тэллона.

«Я учусь всему. Повседневная работа очень привлекательна. Я вижу, как формируется состав, как и почему принимаются те или иные решения, что можно, а что нельзя делать из-за потолка зарплат. Это настоящая головоломка, над которой приходится работать каждый день. Мне это очень интересно, я хотел бы этим заниматься», — приводит слова Луонго официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Флорида» вскоре увековечит 1-й номер Луонго. Церемония состоится 7 марта 2020 года, когда в гости к «пантерам» приедет «Монреаль Канадиенс». Луонго станет первым игроком в истории франшизы, номер которого выведут из обращения.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019