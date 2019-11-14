Луонго — о работе в штабе «Флориды»: повседневная работа очень привлекательна

Известный в прошлом голкипер Роберто Луонго прокомментировал свою работу в качестве советника генерального менеджера клуба Дэйла Тэллона.



«Я учусь всему. Повседневная работа очень привлекательна. Я вижу, как формируется состав, как и почему принимаются те или иные решения, что можно, а что нельзя делать из-за потолка зарплат. Это настоящая головоломка, над которой приходится работать каждый день. Мне это очень интересно, я хотел бы этим заниматься», — приводит слова Луонго официальный сайт НХЛ.



Напомним, «Флорида» вскоре увековечит 1-й номер Луонго. Церемония состоится 7 марта 2020 года, когда в гости к «пантерам» приедет «Монреаль Канадиенс». Луонго станет первым игроком в истории франшизы, номер которого выведут из обращения.