Кросби перенёс операцию и пропустит шесть недель
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби перенёс операцию, из-за которой пропустит минимум шесть недель, информирует официальный сайт команды. Как сообщалось ранее, у форварда была диагностирована спортивная грыжа.
В третьем периоде матча регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 Б) капитан «Питтсбурга» в ходе одной смены сначала ударился о борт после столкновения с защитником «Блэкхоукс» Эриком Густафссоном, а затем неудачно заблокировал его же бросок. Шайба попала Кросби в ногу, после чего на лёд он уже не вернулся. Кросби едва не пропустил начало нынешнего сезона из-за травмы, полученной аналогичным образом в контрольном матче с «Баффало».
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
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