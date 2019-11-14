«Нефтехимик» проиграл «Локомотиву», прервав победную серию

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» на домашней площадке одержал уверенную победу в матче с нижнекамским «Нефтехимиком», встреча завершилась со счётом 6:3. Подопечные Вячеслава Буцаева завершили рекордную в истории клуба победную серию из 10 выигранных матчей.
Ярославский коллектив блестяще провёл первый период, забросив три шайбы усилиями нападающих Степана Санникова, Антона Ландера и Дениса Алексеева. В следующие 20 минут «Локомотив» вновь забил три гола, авторами которых стали Якуб Накладал, Григорий Денисенко и оформивший дубль Ландер. На 46-й минуте голом отметился игрок «Нефтехимика» Зак Митчелл. Окончательный счёт установили хоккеисты «волков» Якуб Берглунд и Ильдар Шиксатдаров.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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