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«Нефтехимик» проиграл «Локомотиву», прервав победную серию

«Нефтехимик» проиграл «Локомотиву», прервав победную серию
Хоккей / КХЛ 0

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» на домашней площадке одержал уверенную победу в матче с нижнекамским «Нефтехимиком», встреча завершилась со счётом 6:3. Подопечные Вячеслава Буцаева завершили рекордную в истории клуба победную серию из 10 выигранных матчей.

Ярославский коллектив блестяще провёл первый период, забросив три шайбы усилиями нападающих Степана Санникова, Антона Ландера и Дениса Алексеева. В следующие 20 минут «Локомотив» вновь забил три гола, авторами которых стали Якуб Накладал, Григорий Денисенко и оформивший дубль Ландер. На 46-й минуте голом отметился игрок «Нефтехимика» Зак Митчелл. Окончательный счёт установили хоккеисты «волков» Якуб Берглунд и Ильдар Шиксатдаров.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2019, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
6 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Санников (Свитов, Ильенко) – 00:25' (5x5)   2:0 Ландер (Пяаярви, Аверин) – 13:44' (5x5)   3:0 Алексеев (Савченко, Коваленко) – 18:37' (5x5)   4:0 Накладал (Кронвалль, Апальков) – 32:33' (5x5)   5:0 Ландер (Пяаярви, Кронвалль) – 34:56' (5x5)   6:0 Денисенко (Свитов, Алексеев) – 36:34' (5x4)   6:1 Митчелл (Уайт, Порядин) – 45:38' (5x4)   6:2 Берглунд (Энлунд, Атюшов) – 55:49' (5x5)   6:3 Шиксатдаров (Падакин) – 57:12' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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