«Нефтехимик» проиграл «Локомотиву», прервав победную серию

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» на домашней площадке одержал уверенную победу в матче с нижнекамским «Нефтехимиком», встреча завершилась со счётом 6:3. Подопечные Вячеслава Буцаева завершили рекордную в истории клуба победную серию из 10 выигранных матчей.



Ярославский коллектив блестяще провёл первый период, забросив три шайбы усилиями нападающих Степана Санникова, Антона Ландера и Дениса Алексеева. В следующие 20 минут «Локомотив» вновь забил три гола, авторами которых стали Якуб Накладал, Григорий Денисенко и оформивший дубль Ландер. На 46-й минуте голом отметился игрок «Нефтехимика» Зак Митчелл. Окончательный счёт установили хоккеисты «волков» Якуб Берглунд и Ильдар Шиксатдаров.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.