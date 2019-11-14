Квартальнов — о рекорде Билялова: он молодец, но знаете, мы идём дальше

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с челябинским «Трактором» (4:1).



«Победа, четыре гола и одна пропущенная шайба. Хороший первый период за исключением, наверное, первой смены. Очень слабый второй период, пассивный такой: настораживает то, что большинство не работает. У Даниса Зарипова был один момент, но мы всё в романтику играем. Когда не идёт, надо чуть проще сыграть, больше бросать по воротам. К сожалению, там были две минуты большинства – и ни одного броска. Это проблема. Третий период доиграли, но опять очень мало бросков, мало заряженности было на ворота. Это один из минусов.



Рекорд Билялова? Он молодец, поздравили его в раздевалке. Но, знаете, идём дальше», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».

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