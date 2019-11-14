Король «сухарей» России! Вратарь «Ак Барса» не пропускал более пяти часов

В КХЛ и чемпионатах России – новый рекорд по продолжительности сухой серии. Его установил 24-летний вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов, который оставлял свои ворота в неприкосновенности на протяжении 316 минут 9 секунд. Больше пяти часов, за которые он оформил четыре полноценных шатаута.
Билялов — воспитанник «Ак Барса», но несколько лет просидел за спинами Эмиля Гарипова, Станислава Галимова и даже Александра Шарыченкова. С 2013 года, когда он впервые попал в состав казанцев запасным голкипером, и по 2018-й он сыграл всего в семи матчах, причём в двух из них выходил на замену, а ещё в одном – на серию буллитов.
Талантливого вратаря отправляли в «Югру» на полсезона, затем вернули назад и снова отдали, на сей раз в столицу Латвии. Для Билялова это был шанс наконец-то заявить о себе. У рижского «Динамо» на тот момент уже был первый номер, Кристерс Гудлевскис, но не прошло и месяца, как казанец его полностью переиграл. В Риге не могли нарадоваться на то, какой бриллиант им достался. Билялов весь сезон отыграл выше и вошёл в топ-10 лиги по проценту отражённых бросков. Руководство рижан очень хотело оставить голкипера, но со скрытой арендой не поспоришь. Билялов вернулся в Казань.
Всё могло закончиться ссылкой в ВХЛ, но Билялову помог случай. Как говорится, травма одного игрока – это шанс для другого. Тимур в свой шанс вцепился, когда стало ясно, что повреждение Эмиля Гарипова, полученное ещё в прошлом году, затянется надолго. Нет, у «Ак Барса» уже был новый основной вратарь – из Швеции выписали Адама Рейдеборна, но своей игрой Билялов постепенно стал доказывать, что он как минимум не хуже легионера.
Сейчас именно номинально второй номер «Ак Барса» — лидер лиги по коэффициенту надёжности, проценту отражённых бросков и количеству «сухарей». Таких цифр не выдавал даже действующий MVP Кубка Гагарина и один из лучших российских вратарей Илья Сорокин.
Свою рекордную серию Тимур начал 17 октября в игре с «Йокеритом», пропустил три шайбы после 20 бросков, но «барсы» выиграли в овертайме. Затем была тяжелейшая игра с «Магниткой» (0:1 Б, 37 сейвов), «Адмиралом» (2:0, 26 сейвов), «Северсталью» (2:0, 21 сейв) и «Авангардом» (3:0, 26 сейвов). Самый интересный отрезок серии случился 2 ноября. Матч с «Нефтехимиком» начинал Рейдеборн, но пропустил четыре, и Билялов вышел на замену в третьем периоде. За 20 минут нижнекамцы не нанесли ни одного броска, но в серии считаются только минуты.
316.09 – Тимур Билялов
302.11 – Алексей Мурыгин
272.08 – Игорь Шестеркин
247.30 – Илья Сорокин
245.17 – Райан Заполски
И, наконец, матч с «Трактором». После нервной первой минуты, когда «Ак Барс» не мог вывести шайбу из своей зоны, партнёры собрались и, помогая Билялову, почти весь период провели в атаке. Есть новый рекорд КХЛ! А на старте второй двадцатиминутке пало и достижение Иржи Трвая, которое держалось более 15 лет. В феврале 2004 года Трвай, играя за «Ладу», не пропускал на протяжении 305 минут 56 секунд.
Предыдущий рекорд принадлежал Алексею Мурыгину, он установил его 5 октября 2015 года. В том сезоне вратарь пользовался преимуществами выстроенной обороны «Локомотива» и штамповал сухари, как горячие пирожки. Позже к достижению Мурыгина пытались подступиться и Игорь Шестёркин, и Илья Сорокин, и Райан Заполски, но в итоге новая вершина покорилась Билялову, о котором пару лет назад никто особо и не знал.
Рекордную серию прервал Лукаш Седлак в середине второго периода, но это уже было не так важно. Рекорд пал, и, думается, это достижение тоже будет держаться не год и не два. Вратарь, в которого мало верили в родном клубе, за один месяц доказал всем сомневающимся, что он достоин не просто играть в КХЛ, а играть первую скрипку в топ-клубе.
- 14 ноября 2019
-
21:54
-
21:41
-
21:39
-
21:23
-
21:22
-
21:21
-
21:19
-
21:04
-
20:24
-
20:19
-
20:02
-
19:46
-
19:37
-
19:33
-
19:23
-
19:14
-
18:50
-
18:40
-
18:11
-
17:53
-
17:38
-
17:07
-
16:41
-
16:13
-
15:35
-
15:16
-
15:14
-
15:01
-
14:35
-
14:10
-
14:00
-
13:38
-
13:25
-
13:00
-
12:33