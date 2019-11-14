Король «сухарей» России! Вратарь «Ак Барса» не пропускал более пяти часов

В КХЛ и чемпионатах России – новый рекорд по продолжительности сухой серии. Его установил 24-летний вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов, который оставлял свои ворота в неприкосновенности на протяжении 316 минут 9 секунд. Больше пяти часов, за которые он оформил четыре полноценных шатаута.

Билялов — воспитанник «Ак Барса», но несколько лет просидел за спинами Эмиля Гарипова, Станислава Галимова и даже Александра Шарыченкова. С 2013 года, когда он впервые попал в состав казанцев запасным голкипером, и по 2018-й он сыграл всего в семи матчах, причём в двух из них выходил на замену, а ещё в одном – на серию буллитов.

Талантливого вратаря отправляли в «Югру» на полсезона, затем вернули назад и снова отдали, на сей раз в столицу Латвии. Для Билялова это был шанс наконец-то заявить о себе. У рижского «Динамо» на тот момент уже был первый номер, Кристерс Гудлевскис, но не прошло и месяца, как казанец его полностью переиграл. В Риге не могли нарадоваться на то, какой бриллиант им достался. Билялов весь сезон отыграл выше и вошёл в топ-10 лиги по проценту отражённых бросков. Руководство рижан очень хотело оставить голкипера, но со скрытой арендой не поспоришь. Билялов вернулся в Казань.

Всё могло закончиться ссылкой в ВХЛ, но Билялову помог случай. Как говорится, травма одного игрока – это шанс для другого. Тимур в свой шанс вцепился, когда стало ясно, что повреждение Эмиля Гарипова, полученное ещё в прошлом году, затянется надолго. Нет, у «Ак Барса» уже был новый основной вратарь – из Швеции выписали Адама Рейдеборна, но своей игрой Билялов постепенно стал доказывать, что он как минимум не хуже легионера.

Рвутся на вершину. Хоккеисты КХЛ, которые уже подняли себе цену Вы не увидите в этом списке Шипачёва или Капризова. Здесь только те, кто совершил неожиданный прорыв.

Сейчас именно номинально второй номер «Ак Барса» — лидер лиги по коэффициенту надёжности, проценту отражённых бросков и количеству «сухарей». Таких цифр не выдавал даже действующий MVP Кубка Гагарина и один из лучших российских вратарей Илья Сорокин.

Свою рекордную серию Тимур начал 17 октября в игре с «Йокеритом», пропустил три шайбы после 20 бросков, но «барсы» выиграли в овертайме. Затем была тяжелейшая игра с «Магниткой» (0:1 Б, 37 сейвов), «Адмиралом» (2:0, 26 сейвов), «Северсталью» (2:0, 21 сейв) и «Авангардом» (3:0, 26 сейвов). Самый интересный отрезок серии случился 2 ноября. Матч с «Нефтехимиком» начинал Рейдеборн, но пропустил четыре, и Билялов вышел на замену в третьем периоде. За 20 минут нижнекамцы не нанесли ни одного броска, но в серии считаются только минуты.

Самые длинные сухие серии в КХЛ



316.09 –

302.11 – Алексей Мурыгин

272.08 – Игорь Шестеркин

247.30 – Илья Сорокин

245.17 – Райан Заполски 316.09 – Тимур Билялов 302.11 – Алексей Мурыгин272.08 – Игорь Шестеркин247.30 – Илья Сорокин245.17 – Райан Заполски

Билялов побил рекорд чемпионатов России по длительности сухой серии

И, наконец, матч с «Трактором». После нервной первой минуты, когда «Ак Барс» не мог вывести шайбу из своей зоны, партнёры собрались и, помогая Билялову, почти весь период провели в атаке. Есть новый рекорд КХЛ! А на старте второй двадцатиминутке пало и достижение Иржи Трвая, которое держалось более 15 лет. В феврале 2004 года Трвай, играя за «Ладу», не пропускал на протяжении 305 минут 56 секунд.

Предыдущий рекорд принадлежал Алексею Мурыгину, он установил его 5 октября 2015 года. В том сезоне вратарь пользовался преимуществами выстроенной обороны «Локомотива» и штамповал сухари, как горячие пирожки. Позже к достижению Мурыгина пытались подступиться и Игорь Шестёркин, и Илья Сорокин, и Райан Заполски, но в итоге новая вершина покорилась Билялову, о котором пару лет назад никто особо и не знал.

Рекордную серию прервал Лукаш Седлак в середине второго периода, но это уже было не так важно. Рекорд пал, и, думается, это достижение тоже будет держаться не год и не два. Вратарь, в которого мало верили в родном клубе, за один месяц доказал всем сомневающимся, что он достоин не просто играть в КХЛ, а играть первую скрипку в топ-клубе.

Статистика Тимура Билялова в сезоне КХЛ-2019/20