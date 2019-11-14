Мамин: обидно проигрывать такие матчи, ЦСКА владел инициативой

Нападающий ЦСКА Максим Мамин дал оценку матча с «Салаватом Юлаевым» (2:5)



«Плохо провели игру. Было много моментов, не забили. Обидно такие матчи проигрывать. Владели инициативой, но всё равно проиграли.



Сейчас не могу сказать, что было хорошего и плохого в матче. Будем смотреть, разбирать. В том числе поработаем над большинством, попытаемся понять, почему не получается реализовать.



Просмотр нашего гола никак на нас не повлиял. Всегда, когда идёт просмотр голов, нам на скамейке говорят, что вне зависимости от решения судей, нужно продолжать играть в свой хоккей и стараться забить.



Перевод из четвёртого звена во второе не имеет для меня особого значения. Просто выполняю игровое задание. Если хорошо играть, то и в первом, и в четвёртом звене моменты будут», — передаёт слова Мамина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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