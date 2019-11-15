«Магнитка» одержала пятую победу кряду, переиграв «Сочи» с минимальным счётом

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» принимал ХК «Сочи». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу уральского клуба. Команда Ильи Воробьёва одержала пятую победу кряду.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Счёт в матче был открыт на 39-й минуте матча. Цели достиг бросок канадского форварда хозяева Эрика О'Делла. Результативную передачу на свой счёт записал шведский нападающий Деннис Расмуссен. Больше шайб заброшено не было. Матч на ноль провёл голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин.

В следующем матче магнитогорский клуб на выезде сыграет с «Куньлунь Ред Стар» (17 ноября). Команда Александра Андриевского продолжит выездную серию матчем с рижским «Динамо» (17 ноября).

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