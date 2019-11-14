И. Воробьёв: «Магнитке» мешает переполненный лазарет. Здесь похвастать нечем

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о проблеме уральского клуба с травмированными игроками.

«Мы стараемся, но мешает регулярно переполненный лазарет. Увы, в этом плане пока похвастать нечем. Вроде многие восстанавливаются, но следом травмируются другие. Как там говорят, за двух битых одного небитого дают. Рожков — молодой, но ярко себя проявляющий. Он и в сборной сейчас назабивал на «Турнире четырёх». Но приехал в клуб и сразу сломал ногу.

У нас из-за травмы пришлось отказаться от поездки в сборную шведскому нападающему Деннису Расмуссену. В Магнитогорске он больше лечился, нежели тренировался. Нестрашил приехал здоровым, Дорофеев и Рожков – тоже, но Никита, как я уже упоминал, травмировался в клубе, получив травму в игре с «Трактором», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.