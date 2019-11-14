И. Воробьёв: «Магнитке» мешает переполненный лазарет. Здесь похвастать нечем

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о проблеме уральского клуба с травмированными игроками.
«Мы стараемся, но мешает регулярно переполненный лазарет. Увы, в этом плане пока похвастать нечем. Вроде многие восстанавливаются, но следом травмируются другие. Как там говорят, за двух битых одного небитого дают. Рожков — молодой, но ярко себя проявляющий. Он и в сборной сейчас назабивал на «Турнире четырёх». Но приехал в клуб и сразу сломал ногу.
У нас из-за травмы пришлось отказаться от поездки в сборную шведскому нападающему Деннису Расмуссену. В Магнитогорске он больше лечился, нежели тренировался. Нестрашил приехал здоровым, Дорофеев и Рожков – тоже, но Никита, как я уже упоминал, травмировался в клубе, получив травму в игре с «Трактором», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 14 ноября 2019
-
15:35
-
15:16
-
15:14
-
15:01
-
14:35
-
14:10
-
14:00
-
13:38
-
13:25
-
13:00
-
12:33
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:14
-
11:00
-
10:42
-
10:16
-
10:07
-
10:03
-
10:00
-
09:34
-
09:10
-
09:00
-
08:35
-
08:15
-
08:04
-
07:31
-
07:16
-
07:15
-
06:45
-
06:29
-
06:17
-
06:04
-
05:50