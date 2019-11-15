Андриевский: «Сочи» наиграл хотя бы на одно очко в матче с «Металлургом»

Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский поделился мнением о выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (0:1).



«Обидно проигрывать такие матчи. Хотя бы на очко мы сегодня наиграли. К сожалению, не хватило нам завершающего броска. Не слишком хорошо сыграли на пятаке: да, было много бросков, но большинство — открытых. То есть вратарь соперника всё видел и брал. Где можно было бросать, искали передачи, пытались улучшить ситуацию… Грустить нам некогда — через день игра. Надо извлечь урок из этого матча и идти дальше», — приводит слова Андриевского официальный сайт КХЛ.



Счёт в матче был открыт на 39-й минуте матча. Цели достиг бросок канадского форварда хозяева Эрика О'Делла. Результативную передачу на свой счёт записал шведский нападающий Деннис Расмуссен. Больше шайб заброшено не было. Матч на ноль провёл голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин.

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