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Овечкин нанёс сокрушительный силовой приём форварду «Монреаля» Друену

Овечкин нанёс сокрушительный силовой приём форварду «Монреаля» Друену
Хоккей / НХЛ 0

В Вашингтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости завершается второй период. Счёт в матче — 3:0 в пользу гостей.

На пятой минуте встречи капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин выполнил мощный силовой приём форварду соперника Джонатану Друену.

Видео доступно в официальном «твиттере» NBC Sports Capitals.
Напомним, «Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. В 20 сыгранных матчах у столичной команды 32 очка. «Монреаль» идёт четвёртым, имея 23 очка в 18 сыгранных матчах.

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