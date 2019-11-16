«Нью-Джерси» дома обыграл «Питтсбург», у Гусева «-1»

«Нью-Джерси Дэвилз» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал голкипер «Нью-Джерси» Макензи Блэквуд, отразивший 38 бросков из 39. Голами в составе победителей отметились Трэвис Зейджак и Блейк Коулман. Единственную шайбу в составе «Пингвинз» забросил Джек Джонсон.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 8 минут 31 секунду и окончил матч с показателем полезности «-1». Форвард гостей Евгений Малкин совершил 7 бросков в створ ворот и не отметился результативными действиями.