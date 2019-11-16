«Нью-Джерси» дома обыграл «Питтсбург», у Гусева «-1»
«Нью-Джерси Дэвилз» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал голкипер «Нью-Джерси» Макензи Блэквуд, отразивший 38 бросков из 39. Голами в составе победителей отметились Трэвис Зейджак и Блейк Коулман. Единственную шайбу в составе «Пингвинз» забросил Джек Джонсон.
Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 8 минут 31 секунду и окончил матч с показателем полезности «-1». Форвард гостей Евгений Малкин совершил 7 бросков в створ ворот и не отметился результативными действиями.
- 16 ноября 2019
-
06:13
-
06:03
-
05:53
-
05:44
-
05:25
-
04:27
-
03:43
-
03:28
-
02:30
-
01:02
- 15 ноября 2019
-
23:55
-
23:51
-
23:16
-
22:54
-
22:35
-
22:09
-
21:53
-
21:29
-
21:02
-
20:47
-
20:32
-
20:06
-
19:48
-
19:15
-
19:09
-
18:45
-
18:20
-
18:00
-
17:25
-
17:15
-
17:06
-
16:57
-
16:12
-
15:31
-
15:15
Партнерский контент