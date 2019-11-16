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Захарчук: стараюсь действовать жёстко, но никогда не хочу никого травмировать

Захарчук: стараюсь действовать жёстко, но никогда не хочу никого травмировать
Хоккей / КХЛ 0

Капитан «Нефтехимика» Степан Захарчук прокомментировал победную серию нижнекамской команды в КХЛ, а также рассказал о жёсткой манере своей игры.

«За счёт чего «Нефтехимик» выдал такую серию побед? Стараемся выполнять установку тренера, все ребята бьются, ловим шайбу на себя. Наши вратари играют просто блестяще — спасибо им за это. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить, они нам помогают. Ну и мы стараемся больше лезть на ворота, бросать по ним. Отсюда такой результат.

До этого у нас была серия из шести поражений. Мы и тогда играли хорошо, но не получалось выиграть. Все ребята старались, старались, а потом раз — и, тьфу-тьфу-тьфу, прорвало, попёрло. Будем стараться и дальше так продолжать.

Пришлось ли мне перестраивать свою игру? Нет, не пришлось перестраиваться. Просто стараюсь сыграть где-то чище, потому что сами видите: судьи очень внимательно смотрят за жёсткими нарушениями. Тем более с моей историей. Но не сказал бы, что отошёл от своей игры. Стараюсь действовать так же жёстко. Но, тьфу-тьфу-тьфу, это не приводит к серьёзным последствиям. Никогда не хочется никого травмировать. И обидно, что с тем же Пеньковским так получилось», — приводят слова Захарчука «Известия».

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