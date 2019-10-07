Самый грубый хоккеист КХЛ получил клюшкой между ног. Даже смотреть больно

Степан Захарчук – самый грубый хоккеист КХЛ. Репутация эта завоёвывалась защитником годами, и избавиться от неё Степану теперь очень сложно. Вряд ли «историю преступлений» Захарчука изучал новичок «Адмирала» и КХЛ Шон Лалонд, но по отношению к Степану канадец поступил очень грязно и некрасиво. Такие поступки не красят мужчину, а ещё могут серьёзно навредить команде, которая в тяжёлом поединке ведёт со счётом 2:0 и вдруг оказывается на пять минут в меньшинстве из-за несдержанности легионера.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Захарчук никогда никого не бил клюшкой между ног, но прочей грубости в его действиях было сполна. Воспитанник самарского хоккея, которого многие помнят по выступлениям за «Ладу» и «Ак Барс», никогда не претендовал на титул высококлассного игрока обороны. Бомбардирского таланта у него нет (хотя мощный щелчок в арсенале Захарчука присутствует), сверхнадёжностью не отличается. Фишка Степана в другом – он идеальный «убийца» на льду. Такого рода защитники, которых на льду интересовала в первую очередь не шайба, а зазевавшийся соперник, было немало в НХЛ 90-х годов. Захарчук до лучшей лиги мира не добрался, да и вообще играл совсем в другую эпоху, когда в хоккее стали больше ценить креатив и творчество, а не физическое превосходство. Поэтому Степан в своей карьере вместе с жесточайшими силовыми приёмами коллекционировал дисквалификации различной длительности.

Бить людей Захарчук начал давно. Два года назад «Чемпионат» делал подборку силовых приёмов Степана, которые нередко оборачивались серьёзными травмами для его оппонентов. Поводом стал «хит» защитника «Ак Барса» на коллеге из «Металлурга» Александре Будкине. Возможно, самое жестокое столкновение в истории КХЛ.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



За это Захарчук получил дисквалификацию в восемь матчей. «Ак Барс» без проблем пережил потерю Степана, а вскоре и вовсе отпустил его в «Торпедо». В Нижнем Новгороде защитник ничем подобным не отметился, следующий сезон начал в ВХЛ, но уже в октябре дебютировал за «Адмирал». В первом же матче за «моряков» Захарчук выписал длительный больничный для Артёма Пеньковского.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Коллега Ерыкалов предлагал наказать Захарчука пожизненно, но СДК КХЛ дисквалифицировал Степана только на 15 игр. Интересно, что после этого Захарчук как будто бы пересмотрел отношение к своей игре. Перестал калечить людей, стал набирать очки, но, по иронии судьбы, серьёзно прилетать теперь стало самому Захарчуку.



В прошлом сезоне, отбыв дисквалификацию, Степан заработал для «Адмирала» сразу два пятиминутных штрафа. Сначала его толкал на борт Антон Бурдасов, затем локтем в голову бил Денис Зернов.

Сейчас вот Захарчуку досталось от Шона Лалонда. Степану в этой ситуации, конечно, нужно посочувствовать — такой удар болезненный для любого мужчины. Но всё это очень похоже на кармический маятник: Захарчук раскачивал его очень долго, а теперь пришло время расплаты.