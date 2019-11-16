Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бывший тафгай — о силовом приёме Овечкина: он подпрыгнул, НХЛ должна разобраться

Бывший тафгай — о силовом приёме Овечкина: он подпрыгнул, НХЛ должна разобраться
Хоккей / НХЛ 0

Знаменитый в прошлом хоккейный тафгай Жорж Ларак критически прокомментировал силовой приём капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина против форварда «Монреаль Канадиенс» Джонатана Друена.

«Считаю, что Ови подпрыгнул. Лиге необходимо посмотреть и разобраться с этим моментом», — отметил Ларак в своём «твиттере».

Стоит отметить, что во время матча «Вашингтона» и «Монреаля» (2:5) Овечкин не был наказан даже двухминутным штрафом. Друен после этого эпизода ненадолго ушёл в раздевалку, но затем вернулся и доиграл матч.

В этой встрече Овечкин провёл на льду 19 минут 2 секунды, нанёс шесть бросков в створ ворот, совершил один силовой приём и отметился заброшенной шайбой из левого круга вбрасывания.

«Это хоккей, а не балет». В Америке крутят нокаутирущий хит Овечкина на Друене
Но «канадцы» отомстили русскому капитану «Вашингтона».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019