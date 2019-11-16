Бывший тафгай — о силовом приёме Овечкина: он подпрыгнул, НХЛ должна разобраться
Знаменитый в прошлом хоккейный тафгай Жорж Ларак критически прокомментировал силовой приём капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина против форварда «Монреаль Канадиенс» Джонатана Друена.
«Считаю, что Ови подпрыгнул. Лиге необходимо посмотреть и разобраться с этим моментом», — отметил Ларак в своём «твиттере».
Стоит отметить, что во время матча «Вашингтона» и «Монреаля» (2:5) Овечкин не был наказан даже двухминутным штрафом. Друен после этого эпизода ненадолго ушёл в раздевалку, но затем вернулся и доиграл матч.
В этой встрече Овечкин провёл на льду 19 минут 2 секунды, нанёс шесть бросков в створ ворот, совершил один силовой приём и отметился заброшенной шайбой из левого круга вбрасывания.
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Но «канадцы» отомстили русскому капитану «Вашингтона».
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