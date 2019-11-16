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«Динамо» Мн — «Авангард»: первая пара защиты гостей — Денисевич и Спиценко

«Динамо» Мн — «Авангард»: первая пара защиты гостей — Денисевич и Спиценко
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы минского «Динамо» и омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 ноября, начало матча — в 19:10 мск.

«Динамо» Минск:

Энрот (Карнаухов);
Крыскин — Ерёменко, Мартынов — Паре — Принс;
Денисов — Готовец, А. Костицын — Ковыршин — Демков;
Достанко — Знахаренко, Павлович — Спунер — Пулккинен;
Дюков, Павленко, Дадонов — Китаров — Когалев.

«Авангард»:

Бобков (Костин);
Денисевич — Спиценко, Широков — Семёнов — Андригетто;
Бондарев — Покка, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Мартынов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;
Мизюрин, Макаров — Грачёв — Кошелев.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

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