«Динамо» Мн — «Авангард»: первая пара защиты гостей — Денисевич и Спиценко
Стали известны составы минского «Динамо» и омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 ноября, начало матча — в 19:10 мск.
«Динамо» Минск:
Энрот (Карнаухов);
Крыскин — Ерёменко, Мартынов — Паре — Принс;
Денисов — Готовец, А. Костицын — Ковыршин — Демков;
Достанко — Знахаренко, Павлович — Спунер — Пулккинен;
Дюков, Павленко, Дадонов — Китаров — Когалев.
«Авангард»:
Бобков (Костин);
Денисевич — Спиценко, Широков — Семёнов — Андригетто;
Бондарев — Покка, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Мартынов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;
Мизюрин, Макаров — Грачёв — Кошелев.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
- 16 ноября 2019
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