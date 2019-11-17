«Флорида» — «Рейнджерс»: Дадонов забросил девятую шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт первый период, счёт равный — 2:2.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

В первом периоде при счёте 1:1 точным броском отметился нападающий «пантер» Евгений Дадонов. Российский форвард завершил комбинацию гостей в большинстве и забил девятый гол в сезоне. Ассистентами Дадонова стали Джонатан Юбердо и Кейт Яндл.

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» FOX Sports Florida & Sun.

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз».