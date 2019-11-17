«Флорида» — «Рейнджерс»: Дадонов забросил девятую шайбу в сезоне
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт первый период, счёт равный — 2:2.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
В первом периоде при счёте 1:1 точным броском отметился нападающий «пантер» Евгений Дадонов. Российский форвард завершил комбинацию гостей в большинстве и забил девятый гол в сезоне. Ассистентами Дадонова стали Джонатан Юбердо и Кейт Яндл.
Видео гола можно посмотреть в «твиттере» FOX Sports Florida & Sun.
С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз».
Панарин забил Бобровскому, продлив результативную серию до 11 матчей
- 17 ноября 2019
-
04:14
-
04:12
-
03:48
-
03:46
-
03:04
-
02:54
-
02:47
-
01:42
-
01:32
-
00:58
-
00:00
- 16 ноября 2019
-
23:42
-
23:24
-
23:04
-
23:00
-
22:49
-
22:39
-
22:20
-
22:10
-
21:48
-
21:23
-
21:14
-
21:00
-
20:45
-
20:39
-
20:12
-
20:08
-
19:58
-
19:55
-
19:51
-
19:47
-
19:43
-
19:24
-
19:18
-
19:17
Партнерский контент