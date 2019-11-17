Панарин забил Бобровскому, продлив результативную серию до 11 матчей

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт первый период, счёт равный — 2:2.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Вторую шайбу гостей в середине первого периода забросил российский нападающий Артемий Панарин, ассистентом выступил Райан Строум. Для форварда эта шайба стала девятой в сезоне. Таким образом, он продлил результативную серию в НХЛ до 11 матчей, обновив свой рекорд.

Видео гола Панарина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В межсезонье Панарин подписал соглашение с «синерубашечниками» сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).