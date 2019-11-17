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Дубль Дадонова помог «Флориде» обыграть «Рейнджерс», у Панарина – 2 очка

Дубль Дадонова помог «Флориде» обыграть «Рейнджерс», у Панарина – 2 очка
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов стал автором двух заброшенных шайб. Голкипер Сергей Бобровский пропустил 3 гола и сделал 30 сейвов.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу. Павел Бучневич провёл на площадке 18 минут и 59 секунд и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Флорида» одержала третью победу за последние четыре игры. «Рейнджерс» в свою очередь потерпели второе поражение кряду.

В следующем матче «Флорида Пантерз» сыграет с «Филадельфией Флайерз», а «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Хоффман (Яндл, Юбердо) – 02:05' (5x4)   1:1 Строум (Фаст, Линдгрен) – 02:39' (5x5)   2:1 Дадонов (Юбердо, Яндл) – 06:50' (5x4)   2:2 Панарин (Строум, Гайек) – 08:47' (5x5)   2:3 Деанджело (Панарин, Маккегг) – 25:47' (5x5)   3:3 Коннолли (Бойл) – 27:51' (5x5)   4:3 Дадонов (Яндл, Юбердо) – 37:44' (5x5)
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