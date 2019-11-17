Дубль Дадонова помог «Флориде» обыграть «Рейнджерс», у Панарина – 2 очка

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов стал автором двух заброшенных шайб. Голкипер Сергей Бобровский пропустил 3 гола и сделал 30 сейвов.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу. Павел Бучневич провёл на площадке 18 минут и 59 секунд и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Флорида» одержала третью победу за последние четыре игры. «Рейнджерс» в свою очередь потерпели второе поражение кряду.

В следующем матче «Флорида Пантерз» сыграет с «Филадельфией Флайерз», а «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Вашингтон Кэпиталз».