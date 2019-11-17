Давыдов: надо защитить наш тренерский рынок от сомнительных легионеров

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов заявил, что ФХР и КХЛ имеет смысл взять под контроль и приглашение иностранных тренеров.

«Наверное, Мактавиша в «Локомотиве». Если бы на его место пришел молодой российский тренер, я бы такую перестановку понял бы. А так одного канадца заменили на другого, который никогда не был главным. Логика не понятна.

Ярославцы побеждают? Так всегда бывает — с приходом нового тренера идет эмоциональная встряска. Но я буду судить о работе тренера по прогрессу молодых — прежде всего Денисенко, Коваленко, Слепца. Год назад у Брагина в молодёжной сборной России и у Квартальнова в «Локомотиве» они прибавляли с каждым матчем, в этом сезоне, на мой взгляд, прогресса пока нет. А Слепца, например, «Локомотив» уже отправил в Ригу. Вот вам и канадский тренер.

Помню, как в своё время ФХР ввела ценз на иностранных голкиперов, что очень сильно помогло нашей вратарской школе. На мой взгляд, ФХР и КХЛ имеет смысл взять под контроль и приглашение иностранных тренеров. Тот же Яндач, являясь главным тренером сборной Чехии, провалился в «Магнитке», ничего не получилось у Мактавиша, совсем плохи дела у канадского тренера минского «Динамо» Вудкрофта. Я считаю, надо защитить наш тренерский рынок от сомнительных легионеров», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.