«Трактор» — «Автомобилист»: Демченко займёт место в воротах хозяев
«Трактор» и «Автомобилист» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится в Челябинске. Начало встречи, которая пройдёт сегодня, 17 ноября, — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Трактор»:
Демченко (Федотов);
Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Щербак;
Калинин — Карпухин, Кэлоф — Малыхин — Кравцов;
Исаев — Меньшиков, Авцин — Карлин — Косов;
Сергиенко, Ясинский, Комаров — Коньков — Фатеев.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Василевский – Трямкин, Доус – Мэйсек – Голышев;
Мамкин – Бодров, Литовченко – Холланд – Секстон;
Гуркин – Вишневский, Белоусов – Дацюк – Гареев;
Переляев, Хрипунов – Плэтт – Обидин, Овчинников.
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