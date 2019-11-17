«Трактор» — «Автомобилист»: Демченко займёт место в воротах хозяев

«Трактор» и «Автомобилист» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится в Челябинске. Начало встречи, которая пройдёт сегодня, 17 ноября, — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Щербак;

Калинин — Карпухин, Кэлоф — Малыхин — Кравцов;

Исаев — Меньшиков, Авцин — Карлин — Косов;

Сергиенко, Ясинский, Комаров — Коньков — Фатеев.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Василевский – Трямкин, Доус – Мэйсек – Голышев;

Мамкин – Бодров, Литовченко – Холланд – Секстон;

Гуркин – Вишневский, Белоусов – Дацюк – Гареев;

Переляев, Хрипунов – Плэтт – Обидин, Овчинников.