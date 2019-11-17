«Трактор» — «Автомобилист»: гости забросили шайбу после ошибки вратаря Демченко

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» принимает в Челябинске «Автомобилист» (идёт третий период, счёт — 2:2). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В третьем периоде при счёте 1:1 ворота хозяев поразил нападающий Андрей Обидин. Степан Хрипунов обокрал голкипера «Трактора» Василия Демченко и выдал передачу из-за ворот на Обидина.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Щербак;

Калинин — Карпухин, Кэлоф — Малыхин — Кравцов;

Исаев — Меньшиков, Авцин — Карлин — Косов;

Сергиенко, Ясинский, Комаров — Коньков — Фатеев.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Василевский – Трямкин, Доус – Мэйсек – Голышев;

Мамкин – Бодров, Литовченко – Холланд – Секстон;

Гуркин – Вишневский, Белоусов – Дацюк – Гареев;

Переляев, Хрипунов – Плэтт – Обидин, Овчинников.