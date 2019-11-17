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Вратарь «Торпедо» Тихомиров был заменён в матче с «Витязем» из-за повреждения

Вратарь «Торпедо» Тихомиров был заменён в матче с «Витязем» из-за повреждения
Хоккей / КХЛ 0

«Торпедо» принимает в Нижнем Новгороде «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.

Нижегородский клуб был вынужден провести замену вратаря в концовке первого периода. На 15-й минуте площадку покинул Андрей Тихомиров, получивший повреждение после того, как в него въехал нападающий «Витязя» Иван Ларичев. Вместо Тихомирова на лёд вышел Андерс Линдбек.

«Торпедо»:

Тихомиров (Линдбек);
Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Жафяров;
Дженовей — Зборовский, Варнаков — Хауден — Шенфельд;
Аляев — Волченков, Веряев — Ильин — Бочаров;
Минеев, Ураков — Белевич — Гончарук.

«Витязь»:

Кочетков (Сапрыкин);
Ержабек — Катичев, Макеев — Аалтонен — Сёмин;
Головков — Лаюнен, Гребенщиков — Чернов — Йормакка;
Евсеенков — Епишин, Ларичев — Квартальнов — Артюхин;
Шинкевич, Монс — Моисеев — Шевченко.

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