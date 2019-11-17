Вратарь «Торпедо» Тихомиров был заменён в матче с «Витязем» из-за повреждения

«Торпедо» принимает в Нижнем Новгороде «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.



Нижегородский клуб был вынужден провести замену вратаря в концовке первого периода. На 15-й минуте площадку покинул Андрей Тихомиров, получивший повреждение после того, как в него въехал нападающий «Витязя» Иван Ларичев. Вместо Тихомирова на лёд вышел Андерс Линдбек.



«Торпедо»:



Тихомиров (Линдбек);

Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Жафяров;

Дженовей — Зборовский, Варнаков — Хауден — Шенфельд;

Аляев — Волченков, Веряев — Ильин — Бочаров;

Минеев, Ураков — Белевич — Гончарук.



«Витязь»:



Кочетков (Сапрыкин);

Ержабек — Катичев, Макеев — Аалтонен — Сёмин;

Головков — Лаюнен, Гребенщиков — Чернов — Йормакка;

Евсеенков — Епишин, Ларичев — Квартальнов — Артюхин;

Шинкевич, Монс — Моисеев — Шевченко.