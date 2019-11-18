«Рейнджерс» отправили седьмого номера драфта НХЛ-2017 в АХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» отозвали Тимоти Геттингера из своего фарм-клуба «Хартфорд Вулф Пэк». При этом, «Рейнджерс» отправили в АХЛ седьмого номера драфта НХЛ-2017 Лиаса Андерссона.

В нынешнем сезоне 21-летний Геттингер провёл за «Хартфорд» 17 матчей в АХЛ, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. В последних четырёх матчах игрок набрал 3 очка (2+1).

Лиас Андерсон в свою очередь в нынешнем сезоне НХЛ провёл за «Рейнджерс» 17 игр в НХЛ, в которых отметился результативной передачей. Всего на счету 21-летнего шведа 66 игр в НХЛ, в которых он набрал 9 очков, забросив 3 шайбы и сделав 6 результативных передач.

На данный момент «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной Конференции. В следующем матче команда сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Игра состоится 21 ноября.