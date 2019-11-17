Панарин забил Бобровскому! Но ещё круче он начертил гол для партнёра

Матчи между «Флоридой» и «Рейнджерс» с нетерпением ожидались российскими поклонниками НХЛ ещё с лета. Ещё бы – противостояние бывших одноклубников, поднявших «Коламбус» на новый уровень, а в межсезонье ставших самыми богатыми русскими в лиге, вызывало живейший интерес.

В первой игре между «пантерами» и «рейнджерами» очной дуэли Сергея Бобровского и Артемия Панарина не получилось – Джоэль Кенневилль оставил основного голкипера «Флориды» в запасе, и свои очередные очки Панарин в том матче набирал, играя против Сэма Монтембо. Спустя неделю календарь снова свёл вместе «Пантерз» и «Рейнджерс», и на этот раз друзья должны были встретиться на льду, что ясно дал понять перед матчем Панарин.

Панарин — о матче с «Флоридой»: намечается интереснейшая игра против моего друга

В НХЛ нечасто встретишь скучный матч, особенно когда речь идёт о играх команд с крутым набором исполнителей. «Рейнджерс» и «Флорида» точно относятся к этой категории, так что не стоит удивляться очередному шоу, которые устроили хоккеисты на льду «Би-би-энд-Ти-центра» в Санрайзе.

Дуэли российских вратарей, правда, не состоялось. Александр Георгиев в прошлом матче «Рейнджерс» пропустил четыре шайбы за четыре минуты от «Тампы» и уступил место Хенрику Лундквисту. Шведа «молнии» пробили в итоге пять раз, но против «Флориды» вышел именно он. И пропустил первый гол уже на третьей минуте матча – Майку Хоффману удался крутейший выстрел из правого круга вбрасывания. Впрочем, Бобровский оставался «сухим» всего на полминуты больше Короля Хенрика. «Рейнджерс» провели красивую атаку, в конце которой длинную поперечную передачу Йеспера Фаста замкнул Райан Строум.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Мог в этой комбинации поучаствовать и Панарин, но Артемий не коснулся шайбы в атаке и немного отложил продление личной результативной серии. Зато Евгений Дадонов ждать не стал. На седьмой минуте матча российский форвард «Флориды» в большинстве здорово открылся на дальнем пятачке и в касание забросил свою девятую шайбу в сезоне.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Тут уже настало время Панарина. Лидер «Рейнджерс» нанёс вроде бы не самый сильный бросок в контратаке, но его друг и соперник Бобровский пропустил очередную лёгкую шайбу в сезоне. Впрочем, двукратного обладателя «Везины» слегка подвёл рикошет.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

К девятой минуте матча счёт был 2:2, всё это очень напоминало перестрелку в «Мэдисон Сквер Гардене» недельной давности. Но в этот раз команды успокоились, и не забивали почти до середины матча. А потом красоту для партнёра нарисовал Панарин. Тони Деанджело не имел право не забить после такой ювелирной передачи россиянина.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Интересно, что в начале второго периода эта связка уже могла отличиться, Панарин менее красиво, чем в голевом эпизоде, но всё равно классно вывел Деанджело на бросок, но итогом этого момента стал только крутой сейв Бобровского.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Shayna

Именно такие спасения от Сергея и ждут во «Флориде»! Из двух опаснейших моментов во втором периоде матча с «Рейнджерс» русский вратарь капитулировал только в одном, не позволил сопернику уйти в отрыв и дал шанс своим полевым игрокам на камбэк. И они им с удовольствием воспользовались!

Через две минуты после шайбы Деанджело счёт сравнял Бретт Коннолли, а незадолго до конца периода «Флориду» вперёд вывел Дадонов. Очередной разящий выстрел в касание, и есть дубль и десятый гол в сезоне! Евгений стал главным русским героем этой встречи, а ещё — лучшим снайпером «пантер» в этой регулярке.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Третий период мог стать достойным продолжением этого яркого матча, но неожиданно он оказался безголевым. «Флорида» удержала победу во многом благодаря Бобровскому, который наконец-то пропустил меньше четырёх и вообще за матч сделал 30 сейвов. Артемий Панарин продлил свою результативную серию до 11 матчей, но в этой игре ему больше отличиться не удалось, а Павел Бучневич откатал встречу вхолостую.

Яндл: Бобровский держал «Флориду» в матче. Несколько сейвов были потрясающими

«Флорида» во второй раз за сезон смогла обыграть «Рейнджерс», и пока дела у «синерубашечников» складываются не лучшим образом. Они всю регулярку идут за пределами зоны плей-офф, и даже магия Панарина пока не сильно помогает.