Стась получил денежный штраф за удар клюшкой в матче с минским «Динамо»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод минского «Динамо» и омского «Авангарда», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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Напомним, в третьем периоде матча удаление до конца встречи заработал нападающий «Авангарда» Андрей Стась. Форвард был наказан судьями штрафом «5+20» за удар клюшкой.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Авангарда» Андрея Стася по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар клюшкой»), подвергнуть денежному штрафу», — указано на сайте лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.