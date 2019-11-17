Хартли обвинил в симуляции Дюкова, но «актёров из Голливуда» плодит сама КХЛ

В матче регулярки КХЛ между минским «Динамо» и «Авангардом» произошёл любопытный, хотя и весьма типичный для нашей лиги эпизод. Форвард «ястребов» Андрей Стась отправился отдыхать до конца матча после единоборства с Романом Дюковым. Арбитр встречи Алексей Белов, находившийся в нескольких метрах от места действия, не задумываясь, поднял руку вверх, фиксируя нарушение, а затем выписал Стасю «5+20» за удар клюшкой.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Вот повтор эпизода. Так за что один из главных арбитров удалил Стася? Даю стопроцентную гарантию, что Белов даже не видел самого факта удара (хотя бы потому, что его вовсе не было), а просто выписал штраф по последствиям. И арбитра в какой-то степени можно понять: клюшка у Стася действительно была где-то внизу, Дюков корчится от боли, трибуны ревут – как тут не удалить? Белов поступил в соответствии с принятой стратегией поведения судей в КХЛ, в рамках которой такие эпизоды трактуются однозначно. Игрок получил травму (или делает вид, что получил) – 99% будет удаление. И никто не будет разбираться на месте, реально ли неправильный был силовой приём, оторваны ли коньки, задран ли локоть. Или, как в случае со Стасем, никто даже не подумает, что состава преступления в эпизоде попросту нет.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Капитан «Авангарда» ведь и правда не сделал ничего криминального. Нужно совершенно не знать Стася, чтобы предположить, что он мог совершить такой низкий приём. И ладно бы ситуация располагала – допустим, Дюков бы как-то вывел игрока «ястребов» на эмоции, или персонально у Стася не шла игра – но ничего этого не было. Но дело даже не в личных качествах игрока «Авангарда». Есть же видео, на котором отлично видно, что никакого удара не было. Клюшка



Стася застряла где-то в Дюкове, он тащил её наверх, и, возможно, как-то неудачно задел Романа. Я даже не берусь утверждать, что Дюков злостно симулировал, выпрашивая максимальный штраф для оппонента (хотя всё возможно), а просто констатирую факт – удара не было, и Стась вообще не заслуживал никакого удаления по итогам этого эпизода.

Очевидно, это удаление серьёзно могло повлиять на исход встречи, в которой Минск держался только благодаря невероятным действиям Юнаса Энрота. Пять минут большинства в третьем периоде – это огромная возможность, которую для своей команды выбил Дюков, просто показав, что он испытывает нечеловеческую боль. Это впечатлило и болельщиков, и арбитров, а Дюков мог со второй попытки стать героем матча. Первую сорвал Игорь Бобков.

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Судья Белов зафиксировал нарушение, толком не разобравшись в моменте, но каждый эпизод в хоккее заслуживает отдельного внимания. Повтор сейчас уже видели все интересующиеся, а к послематчевой пресс-конференции его посмотрел и Боб Хартли. Обычно всегда корректный по отношению к любому участнику матча канадец не выдержал и сравнил действия Дюкова с футболистом и актёром из Голливуда. Хартли был резок, но, пожалуй, имел право на подобные высказывания: вскоре после демонстрации жуткой боли Дюков вышел на площадку, и был на льду, например, когда Райан Спунер открывал счёт в матче.

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Но куда большей критики заслуживает даже не защитник минского «Динамо», которому, возможно, реально было больно в тот момент, а действия арбитров. Точнее, линия судейства, принятая в КХЛ. Ведь дело не в Дюкове или Стасе, минском «Динамо» или «Авангарде». Подобный случай мог случиться в матче любых команд. И всякий раз бы здесь было зафиксировано нарушение правил и «5+20». Почему? Потому что у нас всегда судят по последствиям. Мало того, что такая практика порочна и необъективна по своей сути, так ещё и позволяет добиваться желаемого результата хоккеистам, склонным к симуляции. Во-первых, таких довольно много в КХЛ, а во-вторых, их становится ещё больше, когда на кону стоит результат отдельно взятой игры.

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Эпизод Стася и Дюкова – довольно типовой. Сколько было таких моментов, когда у игрока клюшка застревает между ног соперника, он нервничает, психует на оппонента и в порыве эмоций (или пытаясь вырвать клюшку с излишним рвением) наносит колющий удар. Тот же судья Белов наверняка насмотрелся на такие вещи за свою карьеру, а потому он даже не сомневался в виновности Стася. Ведь Дюков всё показал очень красочно, а отменять своё решение только на основании протеста от «Авангарда» — глупо, ведь «ястребы» (да и любая другая команда) были бы недовольны в любом случае. Что же могло спасти арбитров от принятия неверного решения?

Во-первых, было бы здорово, если главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов взял бы и запретил рефери смотреть на последствия эпизодов. Вот прям запретил, утвердив, так сказать, генеральную линию поведения. Игрок ведь может получить травму и после чистейшего силового приёма, не успев сгруппироваться или неудачно ударившись или приземлившись. Такое происходит очень часто, но судьям нужно уже, наконец, научиться отделять мух от котлет. То есть, понимать разницу между воздействием одного игрока на другого и последствием от этого воздействия. Так будет честнее и правильнее, даже в том случае, если, условно говоря, силовой приём приведёт к серьёзной травме. Да, игрок пострадает, но это не должно быть отягчающим фактором, если сам приём проведён чисто. Давайте уважать не только то, что запрещено в правилах, но и что разрешено.

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А в случае со Стасем и Дюковым лезть в эти дебри и вовсе необязательно. Здесь арбитру достаточно было просто хотя бы допустить мысль, что игрок «Авангарда» не фолил и подробно разобраться в ситуации, если уж сам прозевал момент. И так с любым подобным эпизодом: на льду одновременно находится четыре арбитра, которые должны быть весьма зоркими, а ведь есть ещё люди в специальных «военных комнатах». Уж кто-то наверняка увидит эпизод во всех подробностях, или крутанёт его оперативно на повторе. Главному арбитру для этого просто достаточно принять не только сторону пострадавшего, но помнить и о презумпции невиновности, и инициировать подробное разбирательство.



Из этого вытекает во-вторых: арбитрам нужно разрешить просматривать спорные эпизоды, связанные с удалениями. Конечно, не все, но хотя бы те, где судья не уверен в своём решении, но собирается выгнать хоккеиста до конца матча, принимая решение с учётом последствий. Посмотреть эпизод с возможным нарушением правил гораздо быстрей, чем определять правильность взятия ворот, да и это вовсе необязательно делать арбитрам – тот же самый человек из «военной комнаты» может компетентно решить, было нарушение или нет, а если сомневается – то тогда уже попросить посмотреть видео самих арбитров. Всё это вполне решаемо, и вряд ли в хоккее будет больше пауз, чем сейчас. Но согласитесь, иногда возникают такие моменты, связанные с нарушениями правил, которые необходимо пересмотреть, прежде чем вынести решение.



Возвращаясь к ситуации в минском матче, хочется сказать следующее. Хартли на пресс-конференции, возможно, погорячился и не отнёсся с должным уважением к сопернику, на что уже отреагировал гендиректор «Динамо» Дмитрий Басков. Но месседж канадца был направлен не только в сторону Дюкова, который должен понять, что симуляция не красит хоккеиста, но и в сторону КХЛ. Если лига будет бороться с решениями арбитров, принятыми на эмоциях, и постарается исключить штрафы, в которых судьи не будут уверены, то все актёры действительно будут в Голливуде. На хоккейных площадках их ремесло тогда окажется не востребовано.