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Дацюк защекотал Голышева и его сына после победы над «Трактором»

Дацюк защекотал Голышева и его сына после победы над «Трактором»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» принимал в Челябинске «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Андрея Мартемьянова.

После матча форвард «Автомобилиста» Павел Дацюк в раздевалке подшутил над одноклубником Анатолием Голышевым, начав щекотать форварда и его маленького сына.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Автомобилиста».

Гости вышли вперёд в концовке первого периода после точного броска в исполнении Вячеслава Литовченко. Челябинский клуб восстановил равновесие на 28-й минуте стараниями Фёдора Малыхина. В третьем периоде Андрей Обидин вернул лидерство гостям, на что команда Владимира Юрзинова-младшего ответила голом Лукаша Седлака. На 57-й минуте Георгий Белоусов в третий раз огорчил хозяев, а чуть позже Найджел Доус установил окончательный результат.

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